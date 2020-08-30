國際貨幣基金（IMF）中國部前主管、康奈爾大學貿易政策教授埃斯瓦爾‧普拉薩德近日表示，中美國經濟依然緊密相連，所謂「脫鉤」論言之過早。他表示美中兩國是全球規模排名前兩位的經濟體，兩國經濟在各個角度上很難不產生交集。

據新華社引述普拉薩德認為，大陸政府正積極開放金融市場，推動匯率制度改革，大力發展國內資本市場。這些努力對於今後中國可持續發展至關重要。

但普拉薩德也說，擺脫美國或以美元計價的國際金融體系的願望，無疑是大陸的首要考慮。這就是為什麼這個世界第二大經濟體一直在推動更多地使用人民幣結算貿易。

普拉薩德表示，隨著緊張局勢的加劇，中美之間的「大國角力」無疑變得越來越有趣。他表示北京認為對亞洲和世界其他地區的政治和經濟控制將保持良好的地位，但各國似乎都想按下重新開機按鈕。

他指出，對於大多數想擺脫大陸控制的國家來說，困難在於沒有可以信賴的替代方案。過去美國曾扮演這樣的角色，現在不再扮演，所以許多國家在維持與中美良好關係之間尋求微妙的平衡時陷入困境。

(旺報 )