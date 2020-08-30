46歲男星王燦曾是「花系列」小生，近年多演出八點檔反派角色，被封為「最帥反派」。出道27年的他拍過無數作品，各地累積眾多粉絲，原本打算赴大陸發展，已談好拍3部戲、每集價碼15萬台幣，王燦不惜損失千萬推掉戲約，留在台灣專心照顧罹患帕金森氏症的病父，「我幫爸爸按摩、剪指甲，爸爸雖認得我，但叫不出我名字」，而父親3年前病逝，他坦言「或許留在大陸發展，今天會很不一樣，但幸好能陪父親走完最後一程」。

王燦父親為軍人退役，從小自己由爺爺奶奶一手帶大，出身農家子弟，小時家境並不富裕，成績平平、加上沒注意外在儀容，內心產生自卑感。國小五年級時徵選運動比賽，明明自己跑了第一，老師仍派第二名出賽，丟個理由「因為第二名拐到」讓王燦很不解；有次踢足球，腳上穿的是夜市貨100元布鞋，穿到鞋底都磨破，踢球那刻以為球飛出去「沒想到是鞋子飛出去」，糗樣讓同學哈哈大笑，王燦心中卻不是滋味。

王燦近年多演出八點檔，被譽為「最帥反派」。（羅永銘攝）

出道多年王燦演過不少正、反派角色，至今仍保持謙遜，「人要有點自卑，才不會自負」。身為「反派專業戶」的他，從《娘家》「王翔」演出躁鬱症、講話會暴衝、不耐煩性格，到《風水世家》中「蕭永和」挑戰大量哭戲，這回在《多情城市》飾演「楊三泰」，該角色不論思考邏輯、或感情中霸道佔有慾，完全和自己個性大相逕庭，坦言這次「精神消耗非常大」，除了食量暴增、情緒受影響，笑說「還常常愛抱怨，碎唸角色為什麼要殺人」。

劇中「楊三泰」壞事做盡，王燦慶幸觀眾理性，沒被網友「出征」，倒是朋友的媽媽們看得入戲，有次赴友人家作客，才第一次見面「伯母就想打我」，還有次朋友媽媽要他轉述王燦「你跟王燦講，對惠君（賴慧如飾演）好一點」，讓他哭笑不得。王燦說，自己喜歡親近人，但不算活潑個性，周遭友人若對劇情過度反應，自己反倒會不知回應，因此演反派期間「寧願自己在家煮麵，盡量不出門」，近期「楊三泰」劇中坐牢，王燦因此多了休假片刻，藉此除了嘗試做菜外，也會重新調整作息飲食。

演出反派多年，王燦坦言一開始心中有些不平衡，但看著好友江宏恩、王宇婕、游耀光等陸續轉型，「惡男、惡女當道，觀眾收視習慣，演員也需要做改變，近兩年許多小生、小旦演反派，這對我是很大鼓舞」，笑言「反派路上不孤單」。3年前王燦平和結束一段10年情，他認為感情中有許多事要妥協，兩人若對未來沒共識，「心有餘而力不足」，現在單身的他專心拼事業，直言「我很不像在演藝圈的人，連金鐘紅毯我也沒踏過」，盼以任何獎項踏上紅毯，演藝事業再創新里程碑。

王燦表演層次再提升，盼能拼進金鐘再創事業新里程碑。

(中時 )