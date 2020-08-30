【1】10月若無安心旅遊 旅行社恐倒一片

交通部推出安心旅遊補助方案，因暑假國旅爆量，39億元經費提前9月初用完，並動用振興預算16.25億元，移緩濟急撐到9月底，但後續17億元缺口仍是未知數，引起旅遊業者擔憂。有業者指出，7、8月屬自由行市場，真正的團客爆發是在10月，官方低估缺口數字，追加金額遠遠不足，業者拿不到補助，若這口氣都斷了，國內旅行社恐再引發倒閉潮。

【2】疫情新商機 陳士駿看好台灣

台灣鼓勵新創，哪裡才是最好的出發點？引起兩代科技人論戰。YouTube創辦人陳士駿指出，要創業最好從美國開始，因為美國有大市場；宏碁集團創辦人施振榮則認為「很難啦！」有些產業還是要用內需帶動外銷方式培養。

【3】南海軍演尾聲 美4機密集偵察

大陸解放軍近期組織的南海軍演於8月29日進入最後一天，但美軍在29日中午前至少有4架軍機飛入南海空域進行偵察。大陸官媒指出，美軍當天活動創下近期紀錄，活動明顯「變本加厲」。而央視也公布部分南海軍演內容，指出南部戰區第74集團軍在演習期間進行了兩棲登島演習。

【4】東協台商TOP10大洗牌

近年台商前進東南亞，本因作為世界工廠的大陸成本上升，傳統產業包括製鞋、紡織成衣、橡塑膠等外銷產業率先前往，後來2018年美陸貿易戰，包括電子業也前往布局，工總分析，台商希望藉由彈性生產、分散全球的布局，同時爭取美陸市場，另外，美國品牌商也有分散風險等考量。

【5】《黑豹》鮑斯曼癌逝 43歲鬥士忍病魔留鉅作

以漫威超級英雄電影《黑豹》深受粉絲喜愛的美國演員查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman），於美國時間28日因大腸癌過世，享年43歲。公關發布的聲明表示，鮑斯曼2016年發現罹患大腸癌3期，經4年抗癌後仍惡化至4期，於家中過世時，妻子與家人都隨侍在側，「他職涯最高的榮耀就是在《黑豹》中化身為帝查拉國王」。

(中時新聞網)