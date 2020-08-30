日前彰化縣員林市豆漿店大火，讓才29歲的勵志青年巫俊龍命喪火海，今舉辦告別式，曾受巫俊龍幫助的學弟康建欽，今也到場致意。（吳建輝攝）

彰化縣員林市豆漿店大火，讓才29歲的勵志青年巫俊龍命喪火海。（吳建輝攝）

巫俊龍當年的高中同學、老師等都到現場致意。（吳建輝攝）

日前彰化縣員林市豆漿店大火，讓才29歲的勵志青年巫俊龍命喪火海，今舉辦告別式，曾受巫俊龍幫助的學弟康建欽，今也到場致意，抵達現場後跪在學長靈前，情緒久久不能自己，他說，要跟學長說的話有太多，除感謝學長當年幫忙外，祝福學長一路好走，恩情來世再報。

設籍彰化溪湖的巫俊龍，其父母早年相繼去世，獨自一人生活的他，辛苦養活自己，老家雖然還有姑姑、表弟等，但平時沒有聯繫，因此未有人協助料理後事，今告別式由員林市寶蓮生命禮儀公司，協助所有後事與喪葬費用。

今天來送行的還有老師，學弟等人，李同學難過的說，實習時與學長同一公司單位，學長都會帶他出去玩，人生第一次騎摩托車也是學長教的，對大家都很照顧，至今還是不願意相信這是真的，希望學長一路好走，在另一個世界可以好過一點。

而曾受巫俊龍幫助的學弟康建欽哽咽的說，有好多話想對學長說，原本想與學長一同打拼創業，但現在沒有機會，未來會連同學長的份一起努力，剛剛跟學長說，他已經功德圓滿了，請他一路好走，這輩子報不完的恩，下輩子在還。

康建欽還說，畢業後試圖與學長聯絡但都未果，沒想到最後一面竟然是這樣的場面，當年學長將自己辛苦打工的錢無私贊助他，讓他很感動，一輩子都會記得，會把這份愛永遠放在心裏，不會忘記，將來有能力會向學長看齊，將來有能力以後，也會幫助別人。

巫俊龍身為家中獨子，父母雙亡的他工作相當勤奮，卻命運乖舛；國二時父親車禍被撞成植物人，2008年他就讀大慶商工資訊科建教班時，母親在端午節當天墜樓輕生。堅強面對一切的他，得知高一康建欽也有類似遭遇，還捐出部分薪水、鼓勵對方不要輕易放棄，如今自己反葬身火海，令人唏噓感慨。

(中時 )