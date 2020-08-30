NBA公鹿與魔術賽前悼念去世的克里夫羅賓生。Lute Olson、查德威克鮑斯曼。（美聯社）

前拓荒者、太陽隊前鋒克里夫羅賓生(Clifford Robinson)於美國時間29日去世，享年53歲(1966-2020)。死因未公開，不過他兩年半之前中過風，上個星期曾陷入昏迷，健康狀況不佳。公鹿與魔術G5賽前，球員默哀悼念羅賓生以及名人堂教頭Lute Olson、演藝男星查德威克鮑斯曼(Chadwick Boseman)。

羅賓生1989年被拓荒者在第2輪選上，主要擔任替補。1993年獲選最佳第六人，隔年他轉為先發之後就入選明星賽，場均突破20分。打了8季之後轉到太陽隊，他在那裡兩度入選防守第二隊，傳奇控衛奇德(Jason Kidd)、奈許(Steve Nash)都是他的隊友。

2000年1月太陽戰勝金塊的比賽，羅賓生飆出生涯代表作的單場50分(投26中17)，2004年他曾單場投進7顆三分球。這些紀錄在得分通膨的2020年或許沒那麼了不起，但在20年前是非常厲害的。此外相較於現代球員，羅賓生也比較強健，生涯其中7季打滿82場，連續出賽461場亦是拓荒者隊史紀錄，他打到40歲才退休(2007年)。

拓荒者、勇士球團都哀悼羅賓生，他還效力過活塞與籃網，生涯累積新資6100萬美元。他UConn的大學教練Jim Calhoun告訴《美聯社》說：「當年羅賓生一年級時場均5分，我給他兩個選擇，一個是把他踢出校隊，另一個好好打進NBA。很高興他選擇了後者。」羅賓生的另一個招牌是他的頭帶，那時還沒像現在這樣氾濫。

(中時新聞網)