Giannis was a force.



28 PTS | 50% 3PT | 17 REB | 1 BLK pic.twitter.com/MYaIUwgTA6 — Milwaukee Bucks (@Bucks) August 29, 2020

27日無預警宣告不滿布雷克槍擊事件罷賽的東區龍頭公鹿，如今總算重回賽場拚戰，靠著「字母哥」阿提托康波摘28分、17籃板，米德頓也拿21分、10籃板，公鹿30日以118比104力退魔術，4勝1敗戰績挺進東區準決賽面對熱火。

雙方打到下半場，公鹿一度取得74比53大幅領先，沒想到魔術隨即打出24比7小高潮，打到最後7分37秒，把比數追成93比96緊張局面，公鹿喊出暫停過後，馬上靠著馬文威廉斯的三分外線重新拉開，也讓魔術再也沒有追上機會。

阿提托康波成為自從1968年艾爾金貝勒之後，首位能在季後賽系列戰平均拿到至少30分、15籃板及5助攻數據球員，除了他和米德頓都拿雙十數據，布魯克羅培茲也有16分進帳，馬文威廉斯替補貢獻12分，布雷索10分、8助攻。

身為先前帶頭喊出罷賽口號的公鹿替補控衛喬治希爾，此役因傷沒有上場，他在賽後表示，「我們所做的一切並非為了出名，而是發自內心的，我們為此承擔了後果，卻為了罷賽對其他聯賽帶來影響感到自豪，我不想因此得到任何讚美。」

公鹿接下來在東區準決賽的對手，將是橫掃溜馬出局的第4種子熱火，雙方首戰將於9月1日登場，雙方例行賽3次對決，熱火取得2勝1敗上風，看來身為聯盟與東區龍頭的公鹿，將於東區準決賽遭逢空前硬仗。

(中時 )