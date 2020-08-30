新聞深喉嚨 「自由民主」同盟關係再升級 推動台美BTA「美豬」要來了？！

政府宣布開放美豬、美牛進口，至於對於豬農衝擊，則表示已經備妥100億的基金因應，且目前正好跟幾個國家洽談打開豬肉國際市場。對此，國民黨副秘書長李彥秀在政論節目中質疑，政府有跟豬農說過有什麼輔導政策嗎？而麻豆一名豬農則說，「目前沒有聽到怎麼輔導豬農」。

李彥秀在政論節目「新聞深喉嚨」中說，台灣很多外食族，台豬美豬標示區分清楚很好，但在自助餐、小吃部吃飯，很難知道肉哪裡來的，成本其實差很多，且瘦肉精對人體影響大，更質疑「政府有跟豬農說過有什麼輔導政策嗎?」

對此，麻豆豬農阿亮哥接受節目連線訪問時指出，目前沒有聽到怎麼輔導豬農，但我們要考慮到消費者身體，吃了會不會怎麼樣最重要；然而，針對美豬進口議題，阿亮哥也直言，快要哭出來，豬農會沒有明天，賠錢就收場，因為可能是價格馬上大跌，因為進口價格上比台灣大概便宜一半左右，至於有官員說不用擔心台灣豬比較好吃，但是這部分政府要切割清楚，不要把美豬、台豬混合在市場銷售。

阿亮哥認為，政府要把美國有瘦肉精的肉標示清楚，豬農會沒有明天，我賠錢我就收場，最重要還是要賺錢，辛苦沒關係，就是要有利潤。

(中時新聞網)