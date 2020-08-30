中華統一促進黨副主席、竹聯幫大老「鍾馗」李宗奎，被控2018年間介入一起債務糾紛，與建商協商時，當面向建商恫稱「不還錢，就去你公司開槍」，被依恐嚇取財未遂罪起訴，台北地院因李坦承犯行，且建商表示不願提告追究，判處李徒刑3月，緩刑2年。

檢警調查，2018年間謝姓男子與汪姓建商發生4億2000萬元財務糾紛，謝提起民事訴訟，但最高法院判決謝男敗訴，汪獲免賠確定。

但謝男不甘心，四處找人催討債務，謝向統促黨某黨部溫姓主委請託，若能幫他討回債款，事成願付三成佣金。溫姓主委輾轉將此事，告知李宗奎，李遂透過友人找來汪姓建商等人喬債務。

由於協商過程，汪姓建商因法院判決他勝訴，認為他沒有欠謝男債務，沒有必要還錢，李遂出言恫嚇汪「汪董，我們做做戲，到你們公司開開槍」、「汪董，你看這個錢要怎麼解決」。

汪姓建商為求脫身，聲稱要趕回公司開會，向李表示後續事宜委由友人代為處理，先行離去，全案經刑事局移送偵辦。

(中時 )