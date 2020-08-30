「梅莎」路徑潛勢預報。(中央氣象局)

今年第9號梅莎颱風路徑朝北北西方向移動，通過臺灣東北部外海，氣象局表示，由於環境有利颱風發展，預估梅莎強度將達到中颱上限，不排除轉強颱，明天下午到周二(31日~9月1日)上午最接近台灣，今天到周二北部及東北部變天有雨，有局部較大雨勢發生機率。

氣象局表示，「梅莎」目前位置在鵝鑾鼻東南東方1040公里的海面上，今天開始加速以偏北轉北北西方向朝琉球群島接近，通過琉球群島北上進入到東海的海域，之後朝日韓前進，明天（31日）下半天至周二（9月1日）上半天是相對最接近臺灣，未來觀察重點在於路徑是否偏西及強度、半徑是否有再更為增強、擴大影響台灣。

氣象局表示，受颱風外圍環流影響，今天到周二北部及東北部地區水氣增、有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生，其他地區多雲，午後短暫雷陣雨，周二南部也有局部短暫陣雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」表示，模式模擬「梅莎」將快速增強，更有超越「巴威」、「黃蜂」的紀錄(中心平均風速43米/秒)，成為今年最強颱的機率，「梅莎」雖然不侵台，但今晚起到迎風面水氣漸增，北海岸、東北角開始有局部短暫陣雨的機率。

(中時新聞網)