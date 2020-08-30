台東知本溫泉區金聯世紀酒店27日凌晨火警，緊急疏散進500名房客。（民眾提供）

位於台東縣卑南鄉知本溫泉區的「金聯世紀酒店」，27日凌晨頂樓機房才發生火警，緊急疏散近500名房客，今天（30日）凌晨同一起火點竟然復燃，再度起火，不過這次員工自行撲滅，整個過程約30分鐘，並未疏散房客。

據自由時報報導，今天凌晨近3時，員工巡邏發現2天前才起火的機房又出現火花，立即使用滅火器自行撲滅，為安全起見仍通報消防，消防人員抵達現場，到11樓頂湯屋後方的機房位置，確認無火無煙，尚有餘溫，進行處置後在3點半撤離。到場確認火勢撲滅，整個過程約30分鐘，並未啟動疏散機制，百餘房客呼呼大睡，不知飯店再度發生火災。

27日凌晨約1點29分時，金聯世紀酒店值班人員進行每日安全巡檢設備時，發現位於頂樓11樓的機房異常，自行使用滅火器無法撲滅火勢，立即通報消防隊，並緊急疏散199個房間共492名房客。

火警發生時，大批旅客倉惶逃命，有的人連行李還來不及拿，一臉恐慌就先往1樓逃命，有的說是在睡夢中聽到火警警鈴聲，趕緊起床離開，有的人說被消防隊員拍門叫醒，還有人是被打電話通知；不少旅客乾脆躲回遊覽車補眠，直說可能要在車裡過夜，還說過程真的很嚇人。

火勢於消防隊抵達後20分鐘內即獲得控制並完成熄滅，初步瞭解頂樓機房和更衣間有輕微財損，還有一名女客在逃離時不小心摔倒腳扭傷送醫。

(中時新聞網)