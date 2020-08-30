陸軍航特部兩棲偵察營海龍蛙兵有「水鬼」之稱，儲訓隊第152期昨（29）日在金門料羅灣灘頭舉行「硬漢週」鑑測考驗，並參加首次水下結訓典禮。「小蝌蚪」蛻變成英勇蛙兵，不少家長也出席結訓典禮，強忍淚水替他們加油打氣。
據《軍聞社》報導，9位學員穿著潛水裝，從4公尺高的跳台潛入6公尺深的水池，首次在水中舉辦結訓典禮，除彰顯海龍蛙兵執行水下任務的專業性，也藉跳台考驗學員的勇氣與決心。
半年訓期，特戰訓練中心指揮官苑上校肯定學員表現，展現絕對服從、忍耐到底的精神，期勉他們能不忘所學，並記得在背後支持的家人，不斷精進自我，為兩棲營添戰力，守護國家安全。
以第一名成績結訓的宋勝超下士，其父親除感到驕傲也相當感動。賴宏裕下士則以第二名成績結訓。父親難掩驕傲表示「我的孩子真的可以！他挺過來了！」拿到了答應爸爸要拿到的蛙牌。第三名的曾裕盛下士，父親肯定孩子勇於接受挑戰，會永遠在背後支持並給予鼓勵。
(中時新聞網)
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