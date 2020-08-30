陸軍航特部兩棲偵察營儲訓隊第152期學員，學員身著潛水服裝，從4公尺高跳台躍下，潛入6公尺深的水池中，首次在水池底下舉辦的結訓典禮。（圖／摘自國防部發言人臉書）

陸軍航特部兩棲偵察營海龍蛙兵有「水鬼」之稱，儲訓隊第152期昨（29）日在金門料羅灣灘頭舉行「硬漢週」鑑測考驗，並參加首次水下結訓典禮。「小蝌蚪」蛻變成英勇蛙兵，不少家長也出席結訓典禮，強忍淚水替他們加油打氣。

據《軍聞社》報導，9位學員穿著潛水裝，從4公尺高的跳台潛入6公尺深的水池，首次在水中舉辦結訓典禮，除彰顯海龍蛙兵執行水下任務的專業性，也藉跳台考驗學員的勇氣與決心。

半年訓期，特戰訓練中心指揮官苑上校肯定學員表現，展現絕對服從、忍耐到底的精神，期勉他們能不忘所學，並記得在背後支持的家人，不斷精進自我，為兩棲營添戰力，守護國家安全。

以第一名成績結訓的宋勝超下士，其父親除感到驕傲也相當感動。賴宏裕下士則以第二名成績結訓。父親難掩驕傲表示「我的孩子真的可以！他挺過來了！」拿到了答應爸爸要拿到的蛙牌。第三名的曾裕盛下士，父親肯定孩子勇於接受挑戰，會永遠在背後支持並給予鼓勵。

陸軍航特部兩棲偵察營儲訓隊第152期結訓典禮。（圖／摘自國防部發言人臉書）

陸軍航特部兩棲偵察營儲訓隊第152期結訓典禮。（圖／摘自國防部發言人臉書）

我們做到了！這是屬於我們的榮耀時刻！ 陸軍航特部兩棲偵察營儲訓隊第152期學員，成功通過「硬漢週」的鑑測考驗！ 9位學員身著潛水服裝，站上4公尺高的跳臺一躍而下，潛入6公尺深的水池中，首次在水池底下舉辦的結訓典禮！ #我是海龍蛙兵 （圖/文 軍聞社黃劭恩、陳軍均、吳東昇） 由國防部發言人發佈於 2020年8月29日 星期六

(中時新聞網)