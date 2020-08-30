總統蔡英文日前宣布，明年起將開放美豬美牛進口台灣，引發譁然！昔日民進黨立委反對瘦肉精美牛的言論也被一一翻出，管碧玲曾表示，馬政府完全擋不住瘦肉精，還高度配合，造成民眾對政府的信任幾乎崩潰。對此，管則以五個「當年」反駁，未料網友並不買單，更酸民進黨「話都你們在講，像極了愛情」。

蔡英文曾在2009年發動遊行，抨擊有意開放瘦肉精美牛的馬政府「假喊話、真護牛」；行政院長蘇貞昌也曾轟馬不顧國民健康，違背政府應有作為，並自誇禁用瘦肉精是出自他手。如今，民進黨態度逆轉，當初綠委許多言論也被網友拿來酸，管碧玲曾說，馬政府完全擋不住瘦肉精，還高度配合，造成民眾對政府的信任幾乎崩潰。林岱樺也曾說，美國人都不吃，台灣為什麼要吃。

對此，管碧玲在臉書反駁！她表示，當年沒有國際標準；當年的政府沒有準備配套措施；當年經過抗爭，我們才能禁止高風險的部位進口；當年的政府，沒有當前的政府這麼會做事而贏得信賴；當年我們的豬肉不能出口，無法單向開放進口！

管碧玲認為，從國民黨攻擊她的圖卡可知，當年她反對的那種「信任崩潰的政府」，如今完全不存在！「如今的政府，以人民信任的態度，用審慎的配套，處理美豬美牛的開放！」

網友則不買單，並諷刺表示「話都你們在講，像極了愛情」、「國民黨還會假裝開個公聽會，民進黨直接行政命令，兩個都是信任崩潰的政府，還自以為自嘲很有趣？」、「臉好腫，還硬拗」、「要是國民黨說錯，你們可集會抗議啊！可以去告啊！妳們不是最會了」、「當年吃下去有問題，到了今日吃下去便沒問題。噁心雙標黨」、「瘦肉精對人體有害，也是事實啊」、「更多國際標準是自己國家禁用。這就好笑了，自己不能用，美豬就可以用？到底是國際標準還是美國標準？」、「就承認雙標好好倒個歉有這麼難嗎？我是從當初就不在乎什麼美豬美牛，但政治人物的言行是會被檢驗的」。

不過也有網友認為「產地標示清楚，自由市場買與不買，決定權在你，我」、「開放美豬牛，進口叫貿易行為，不想吃，不敢吃，就別去買，有問題嗎？沒人買，不就沒傷害，不是嗎？」、「產品標示清楚市場就會決定」、「國民黨反對的就表示做對了」。

(中時新聞網)