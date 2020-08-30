根據《The Athletic》記者阿米克30日報導，溜馬頭號球星歐拉迪波已經拒絕溜馬續約，決定投身自由市場，目前他在考慮未來去向將有兩大方向，其一是追逐頂薪合約，其二是能在季後賽贏球的機會，畢竟溜馬今年季後賽首輪就遭橫掃出局。

歐拉迪波去年1月遭逢右膝肌腱撕裂，整整休兵1年之後才告復出，儘管他在本季例行賽表現平平，場均只拿14.5分、3.9籃板及2.9助攻，卻在季後賽首輪後3戰場均22.3分、4.3籃板及3.3助攻，重新證明他仍具有全明星等級身手。

溜馬先前曾跟歐拉迪波開出4年8000萬美元的提前續約報價，卻被他直接否決，根據《ESPN》薪資專家馬克斯爆料，溜馬隨後把續約條件提升到4年1.3億美元，可是歐拉迪波仍不滿意，決定進入自由市場，看自己能否領到更高薪資。

原本歐拉迪波在今年NBA宣告復賽之前，曾公開表達自己不打復賽，隨後才因隊友勸說改變心意，隨隊前往奧蘭多隔離園區，可是隨著溜馬在季後賽首輪遭到熱火4連勝橫掃出局，他想離開溜馬的心意已定，接著就看哪隊可以搶到他了！

(中時 )