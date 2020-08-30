張敏淡出演藝圈多年，近年專心潛佛。(圖／翻攝自東網)

52歲張敏淡出演藝圈多年，近年專心潛佛的她，在大陸過著深居簡出的生活，近日她親身支持好友莫少聰善心行動，一起到山區探訪，依舊維持凍齡美貌的她，令網友驚豔不已。

張敏因為疫情關係，就沒有返回香港，一直在大陸各城市遊歷，近來她也和莫少聰、張耀揚等，一起去偏遠山區行善，幫忙送物資，還陪伴當地孩子們玩耍，而52歲的她不僅保養得宜，皮膚白皙無瑕疵，更是維持纖細身材，讓網友超驚豔，也很期待她能復出幕前演出。

張敏出道多年，拍過近70部影視作品，和周星馳的合作最為人所知，譬如《賭聖》、《逃學威龍》系列、《鹿鼎記》等，其中又以「綺夢」一角最令人印象深刻，不僅成為第一代星女郎，還被封為「夢中情人」，而在《倚天屠龍記之魔教教主》中飾演趙敏，騎白馬回眸的一幕，更讓許多觀眾傾倒。

不過她2003年淡出演藝圈後，就潛心向佛，直到2017年替台灣信義微風百貨公司拍攝DM，才又看到她美艷倩影，而她現過著深居簡出生活，四處遊歷聽道。

(中時新聞網)