前台北市瑠公農田水利會新店工作站站長楊桂雄，利用負責年度發包除草及清圳工程機會，長期浮報雇工人數，10年詐領500萬元。台北地院依貪汙罪判楊徒刑4年2月，褫奪公權3年。

另楊妻判徒刑1年，褫奪公權1年，緩刑3年，支付公庫5萬元；新店站林姓技工、林姓工友各判刑1年10月、1年，褫奪公權1年，緩刑3年，各支付公庫10萬、5萬元。

判決指出，楊桂雄自1988年4月1日起至2017年6月30日止，擔任台北市瑠公農田水利會新店工作站站長，明知辦理新店站年度除草及清圳工程時，應依實際雇工人數及工作日數製作監工日報表，核實統計工資，向水利會請領工資。

但楊竟自2007年起至2017年止，先與工人領班約定各年度除草工程工程款總價為8萬元，清圳工程工程款總價為15萬5000元，依各年度實際需求增減總價，再透過自己和妻子找來人頭浮報雇工人數，在林姓技工、林姓工友2人配合下，共詐領工資512萬5000元。

楊將其中9萬元、3萬9000元朋分給姓技工、林姓工友2人，其餘499萬6000元中飽私囊。事後，廉政署接獲檢舉，移送北檢偵辦起訴。

(中時 )