洋基先發左投傑哈普(J.A. Happ)似乎對於球隊壓制他的投球局數而感到不滿。他的合約今年季後結束，除非他投滿61.1局或先發登板10次，他就可以自動續約1年1700萬美元。傳言洋基操弄投球局數和場次，讓傑哈普無法達標，以甩掉他的合約。

總管凱許曼(Brian Cashman)駁斥並無此事，「他去年投得那麼爛，今年也不怎麼樣。」凱許曼說：「棒球就是這樣，表現好就可以多上場，表現差就減少上場。別把事情複雜化，我們的工作是贏球，負責把狀態最好的球員送到場上，如此而已。」

傑哈普去年12勝8敗，自責分率4.91，今年前3次登板6.39亦不理想。依照合約他本季必須出賽165局或27次先發(疫情打折之後為61.1局或先發10次)，去年他有先發30場、161.1局的實力，所以他才暗示是被洋基操弄。30日對戰大都會只是他第4次先發。

同樣的情況也曾發生在前馬林魚左投陳偉殷身上，殷仔當時有自動續約的投球局數門檻，但球隊把他降為牛棚導致不可能達標。

然而《紐約郵報》指出，所謂「疫情打折」其實不保障這類條款，畢竟先發27場和先發10場的難度不可同日而語。即使傑哈普滿足了打折之後的門檻，洋基也可拒絕給他自動續約，到時候傑哈普只能另外提出申訴。

(中時新聞網)