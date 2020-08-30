為了因應新冠肺炎的疫情，近日中央流行疫情指揮中心也宣布8大場所必須配戴口罩，台灣民眾目前仍無法脫離戴口罩的情況，而藥妝店也推出中衛的特殊色口罩，造成許多民眾瘋搶。今（30）日，屈臣氏的指定門市將開賣9款特殊色口罩，有不少民眾在凌晨時就直接前往店門口夜排！

西門町門市外昨晚將近9點時就已有大批人潮在排隊(圖/民眾提供)

前陣子，特殊色口罩在台灣掀起一股風潮，早在本月20、21日屈臣氏開賣軍綠迷彩、酷黑迷彩兩款特殊色中衛醫療口罩就吸引許多民眾到限定門市外夜排；今日，屈臣氏又宣布將再開賣其他9款特殊色口罩，果然也吸引了大批民眾前往購買，從昨夜到凌晨就已經傳出許多門市外早已排滿了人潮。

其中像是西門町門市就有人目擊到滿滿的露營椅和小板凳，在其他門市更是有人搭帳棚、躺在地上休息，甚至直接帶麻將到現場去打發時間，這樣夜衝排隊的「熱血精神」讓不少網友都覺得相當誇張。

據悉，屈臣氏今日所販售的限量口罩皆為盒裝，共有9款，分別為盒裝30入的酷黑迷彩、丹寧牛仔、月河藍、潮橘以及盒裝50片的月河藍（晨曦）、炫霓紫、酷黑、深丹寧、薰衣紫，每間門市所配貨的款式不同。預計今早10點30分開始發放號碼牌，並於11點整開賣，每人僅限領取1張號碼牌、限購1盒。

(中時新聞網)