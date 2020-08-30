總統蔡英文日前正式宣布將開放美豬、美牛進口台灣。對此，前總統陳水扁今表示，自己任內就遭到美方一再要求開放美牛美豬，但因任內末期無法再做重大政治決定，請AIT向當時的國民黨總統當選人馬英九，是否「扁馬共同承擔、一起宣布？」，並透露「蔡英文沒說的事」。

總統蔡英文28日正式宣布，開放含「瘦肉精(萊克多巴胺)」美豬及30月齡以上的美國牛肉進口。

陳水扁今(30日)在臉書貼文指出，「過去他在總統任內，一再面臨美方開放美豬牛的政治壓力，扁認為，馬前總統和蔡總統也是一樣，但當時阿扁的做法是僅開放30月齡以下未帶骨的美牛進口，對帶骨美牛、內臟、30月齡以上美豬牛，則以科學證據、攸關國民健康為由，拒絕美方」。當時的AIT處長楊甦棣也不客氣回應阿扁，「美豬牛不是科學、健康問題，是政治問題」。

阿扁強調這是總統要做的政治決定，更透露，約2008年前後，因選舉因素，扁政府進入看守政府期，無法再做重大政治決定，但美方仍鍥而不捨給政治壓力，扁只好請AIT楊甦棣處長，去問馬英九，「如果可以的話，扁馬共同承擔、一起宣布？」，但遭馬英九拒絕。

另外，對於蔡英文總統宣布開放美牛、美豬，扁說，「可能如蔡在記者會所述，這是台美經濟全方位合作的起點，但蔡英文沒說的是，她已經抗拒不了，來自美方的政治壓力」。

(中時新聞網)