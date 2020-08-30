中央宣布明年起將開放進口美豬美牛，放寬含有萊克多巴胺，俗稱瘦肉精的豬肉進口，強調是符合國際食品法典委員會的標準，沒有食安風險，但北市、台中、南投等9個地方縣市不認同中央做法，以地方自治條例為由，拒絕開放瘦肉精美豬，對此衛福部長陳時中回應，各縣市不能自訂標準、一國多制，打臉地方。

為阻止含瘦肉精的美豬在縣內販售，台北市、新竹縣、台中市、南投縣、雲林縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、金門縣9縣市搬出各縣市的自治條例力抗中央，規定瘦肉精採「零檢出」標準，禁止縣內販售任何美豬美牛，形成美豬牛「一國多制」的景象，但衛福部長陳時中出面打臉地方，各縣市不能自訂標準，呼籲大家不要一國多制，顯示地方已無法阻擋美豬美牛進入。

陳時中表示，政策開放後，地方僅能根據中央公布的瘦肉精殘留容許量開罰，把標示做好，讓民眾區分，標示不清最高可罰400萬元。民眾也擔憂台灣豬與美豬如果混在一起使用怎麼辦，陳表示會做好分層標示，針對多個不同產地、都要做不同的標籤或順序標示出來。對於美豬、美牛的風險評估，陳時中表示預計在周一(31日)公布，供各界參考。

而藍營立委更提出要中央官員以身作則，帶頭吃美豬牛3個月，陳時中笑說沒問題，但吃3個月好像太久了一點，口感不是那麼好。

(中時新聞網)