今年共機頻頻擾台，甚至跨越台海中線，繞飛我防空識別區。前空軍副司令張延廷表示，共機動作頻頻，我空軍全天候備戰疲於奔命，若進入消耗戰模式，恐會吃不消。

共機20日被爆進入台海中線以東、繞飛我防空識別區，甚至故意畫圈圈，挑釁意味濃厚。對此空軍司令部表示，相關動態皆有掌握，也會做出適切應處，強調一切狀況正常。

張延廷曾在「危險的海峽：台海爆發軍事衝突的可能性」座談會上表示，2019年共機20次逼進台灣，但今年光是上半年就已經19次，其軍機不斷從西南方向試探，接下來可能從東北試探，且越來越近，未來可能誘發低烈度衝突，如同2001年中美撞機事件。

共機多次繞台，我空軍疲於奔命，張延廷接受《三立新聞》採訪時指出，今年至今共機公開繞台已逾20次，飛行員任務加重，壓力也更大。共機多次繞台演練採取「消耗戰」，每架戰機只要一出動就是百萬油耗，恐會讓空軍吃不消，張延廷提醒我方應避免陷入消耗戰，對方起飛是否要出海、會不會到海峽中線以東，這些都要有詳細判別。

(中時新聞網)