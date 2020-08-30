34歲的的中國大陸籍研究員胡海周（音譯，原文為Haizhou Hu），涉嫌竊取涉及軍事領域的軟體原始碼，25日在芝加哥機場遭到美國警方逮捕，經調查後，發現他竊取55個軍事技術的核心技術文件。

根據《華盛頓觀察家報》報導指出，在美國維吉尼亞大學擔任研究員的胡海周，曾在中國軍方相關的大學工作過。他在25日計畫從芝加哥搭機返回中國時，遭到美國警方以「未取得授權獲取超出許可的檔案」罪名逮捕，警方在他的電腦中，發現了維吉尼亞大學其他研究多年的技術文件，其中包含了「模擬生物流體力學的軟體原始碼」，該原始碼主要是研究動物飛行、游泳時的特性，並且用於機械飛行、游泳的研究開發上，這些技術通常都是用於軍事機械開發用途上。

胡海周自2019年3月至8月期間，曾在該研究小組工作，據悉，該研究小組的領導教授，過去17年來就是專精研究生物流體力學研究待馬，並且有國家科學基金會(National Science Foundation)和海軍研究辦公室(Office Of Naval Research )贊助。該研究小組也有成員表示，胡海周是突然離開研究小組的，離開前並沒有知會研究小組任何人。

落網後的胡海周對美國警方表示，自己同時在北京航天大學的流體力學重點實驗室工作，該實驗室也獲得中國大陸軍方的贊助，他每半年就會將自己在維吉尼亞大學的研究報告，回傳到中國去。而經調查人員發現，胡海周目前已經竊取了55個核心技術的代碼。

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(中時新聞網)