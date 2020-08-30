近來苦吞7連敗的洋基終於贏球，儘管贏得很不痛快，至少是堂堂正正打滿9局，不是雙重賽7局或突破僵局。30日洋基對戰大都會，首局就領先1分的洋基在第8局遭到追平，但9局下大都會出現「再見暴投」，洋基終場2-1擊退大都會。

前役傷癒回歸的「4割男」勒瑪修(DJ LeMahieu)連兩場敲安，打擊率維持在0.403。率先為洋基立功的是近況火燙的渥特(Luke Voit)，他首局下就敲出陽春炮，這一分就壓制了對手大半場時間。

洋基4局下出現兩次衝本壘失敗的鏡頭。先是陶企曼(Mike Tauchman)藉著內野滾地從三壘衝回來被捕手觸殺，再來是弗雷塞(Clint Frazier)藉著隊友的二壘打直奔本壘。弗雷塞從一壘起跑實在有點遠，大都會中外野手接球傳給游擊手，再傳給捕手拉莫斯(Wilson Ramos)還是來得及，儘管洋基提出挑戰也沒用。

8局上，大都會捕手拉莫斯敲出陽春炮追平比分。9局下仍是洋基弗雷塞上到三壘，大都會投手貝騰塞斯(Dellin Betances)一記暴投飛越捕手上方結束了比賽。貝騰塞斯曾效力洋基8年，今年是第2次對戰老東家，就送了一顆暴投幫他們止敗。

大都會一共出動7位投手，洋基則是左投傑哈普(J.A. Happ)重振聲威，7.1局無失分無四死，而且只用了90球。在這波「地鐵大戰」大都會取得2勝1負，兩軍還剩一日雙重賽要打。好不容易止敗的洋基轉眼間也被美東老大光芒拉開到4場勝差了。

(中時新聞網)