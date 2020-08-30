PJ Tucker got into Dennis Schroder's face 😳 pic.twitter.com/fe4My9eKWG — Bleacher Report (@BleacherReport) August 30, 2020

有了「忍者龜」韋斯布魯克宣告傷癒復出，火箭30日激發高昂士氣，靠著「大鬍子」哈登攻下全場最高31分，柯文頓也拿22分，終場114比80輕取雷霆，搶回3勝2敗聽牌優勢，接下來G6將於9月1日進行，雷霆看來大勢不妙！

打完上半場，火箭僅以48比45小幅領先，卻在第3節一開始，就靠艾瑞克戈登、哈登、柯文頓等人火力打出誇張19比2猛攻，瞬間擴大領先差距到20分，不過塔克在此節還剩6分51秒，跟薛洛德爆發激烈口角衝突，兩人同被驅逐出場。

從慢動作重播可以看到，塔克在幫哈登卡位時，薛洛德竟然偷打塔克「要害」，也讓塔克憤而從後方頭槌對手，換來同時被趕出場並不意外，不過場上局面已被火箭提前掌控，更在末節把領先差距擴大到30分以上，雷霆只好提前放棄。

右腿四頭肌拉傷的韋斯布魯克，相隔18天重新上場比賽，也是他今年季後賽首度登場，他打了24分鐘，投13中3，拿7分、7助攻與6籃板，表現確實還沒找回應有狀態，不過能夠傷癒復出面對自己老東家雷霆，韋少難免百感交集。

雷霆以薛洛德19分最高，保羅也有16分，卻因包含托爾特、賈林納利、亞歷山大等先發主力手感冰冷，自然難逃慘遭火箭修理命運，托爾特全場投16中3，含三分球9投0中，只拿6分，亞歷山大4分，賈林納利投5中0、僅得1分。

(中時 )