總統蔡英文宣布明年元旦起，開放含瘦肉精美國豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口。淡大全球發展學院院長兼教授包正豪則認為，民進黨政府頻說服民眾影響甚微，只是緩兵之計。等到真的進口，真的產生影響的時候，再來顧左右而言他，風頭過去，台灣價值派選民還是會支持民進黨的。「有恃無恐，吃定泛綠選民的情緒投票傾向，加上天花亂墜的邏輯跳躍，民進黨就打算這樣糊弄下去」。

包正豪在臉書指出，開放美國豬肉進口，民進黨立委何志偉及農委會都說台灣豬肉很有競爭力，不必害怕。「其實我同意這個說法」，包說他甚至以為會像開放火雞肉進口一樣，市場會做出決定，而以台灣人的口味，美國豬肉實在沒有什麼競爭力。但他說問題恐怕不是發生在這裡，而是國人嗜食內臟，而內臟在美國幾乎可以說是廢棄物，所以會受到威脅的，不是整體豬肉市場，而是特定市場。

另外，農委會官員說要啟動百億元的基金來幫助補助豬農，同時已經協調教育部，要讓國民中小學的團體膳食使用本土食材，豬肉就是其中之一。包正豪質疑，團膳業者基於成本考量，會捨棄便宜的美國豬肉不用嗎？政府的答覆是「台灣人不會害台灣人」，包直言，這句幹話的白痴程度爆表，他都不用舉例了，這種毫無誠意的泛道德論。所以可以想見，除了自行開伙煮食的家庭，舉凡外食，大概都有吃到美國豬肉的機會。

包正豪認為，開放美國豬肉必然會對本土豬農造成相當程度影響。民進黨政府現在卯起來說服民眾說影響甚微，「何志偉這種謊話張嘴就來的，還講成台灣豬肉可以雄霸世界市場這種愚蠢謊言，都只是緩兵之計」。包說等到真的進口，真的產生影響的時候，再來顧左右而言他，風頭過去，台灣價值派選民還是會支持民進黨的。「有恃無恐，吃定泛綠選民的情緒投票傾向，加上天花亂墜的邏輯跳躍，民進黨就打算這樣糊弄下去」。

(中時新聞網)