網紅「館長」陳之漢28日凌晨下班後，在自家健身房外遭人近距離開槍射擊，倒地後送醫急救，目前正持續治療當中。不過，有營養師指出，館長因受傷無法重訓至少半年，大肌肉恐怕會快速消風，體脂肪也會跟著上身。

負責主刀的林口長庚醫院外傷骨科主任周應照表示，館長的傷勢如果沒有感染，大約一個多禮拜就能出院，出院後3個月就能恢復生活作息，不過要到6個月才能恢復原本強度的運動；也有營養師指出，館長長達半年無法健身，肌肉恐怕會雪崩式崩塌，體脂肪也會暴增。

周應照也說明館長傷況，手術過後有使用止痛藥，隔早換藥時，館長的肢體傷口狀況很好，右大腿粉碎性骨折的腫脹程度，也在預期中消腫，還能邊聊天開玩笑，疼痛應該在可以忍受的範圍，整體都往好的發展，但畢竟外傷多，仍盡量讓他在隔離的環境，減少感染或腔室症候群的風險。

而開槍射擊館長的劉嫌年僅23歲，案發不久便自行到派出所投案，據了解，23歲劉嫌只有高中肄業，平日與父母同住，目前無業待業中，警方雖通知父母到場，但家屬表示不願意出面，警方表示，因劉嫌已成年，家屬並非有陪同必要，並以劉嫌依殺人未遂、槍砲彈藥管制條例移送地檢署法辦。

(中時新聞網)