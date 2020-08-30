網紅「館長」陳之漢前天(8/28)深夜下班回家，一踏出自家經營成吉思汗健身房林口店外，就遭23歲劉姓男子埋伏開3槍，當場血流如注倒地，館長請助理開直播，請眾人傳承他的精神，經過43小時後才po出病房照報平安，事後傳館長是遭黑道報復，資深鳥卦師王馨怡為他卜未來運勢，卦象凶險，盼他轉念為上。

館長遭槍擊一案，從行兇者持有兇器、開槍部位以及自首過程等，都「太順」被疑有預謀，更傳出館長被開3槍是斷人財路才遭黑道報復，據《自由時報》報導，對此，資深鳥卦師王馨怡直言「一定是被算計」，卜出的卦象也對館長相當不利，「「魚在小澗生長難，深處安身淺水寒；清冷香中抱膝吟，夷齊餓死首陽山」。

她解析館長的卦，「頭好衰尾，財氣漸淡，萬里家州好，作事虎問龍，饒人不可進，息人應自潔，事情有勉強，善利在後頭」，依卦象所言，建議館長應「忍而接受之」，方能判得來日更旺更發，而處事應求人和，態度保持謙卑低調，口不出惡言，莫管他人事，就能夠逢凶化吉，「改變自己，轉念沒有什麼不好不是嗎？」。

而關於傳出館長遭黑道報復的傳言，資深媒體人羅友志也在臉書po文，表示有道上兄弟向他爆料，雖未明確說出事由，但表示一直聽到館長的名字讓他胃脹氣，因此問爆料者：「道上有沒有一句話形容他的？」，對方則回應：「兄弟做袂成，刺字來完成」，增添了傳聞的真實性。

(中時新聞網)