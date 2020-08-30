不滿政府針對新冠肺炎祭出的限制措施，近4萬德國人昨（29）日走上柏林街頭抗議，當中少部分人扔擲石頭、水瓶鬧事，約300人被逮捕。

綜合德國之聲、英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，由於不滿柏林當局針對新冠肺炎疫情祭出的限制措施，約3.8萬德國人昨日走上柏林街頭抗議，這些抗議人士來自德國各地，有人從北邊的漢堡、南邊的斯圖加特遠道而來。

發起周六抗議活動的斯圖加特組織「Querdenken 711」表示，他們相信德國政府針對疫情祭出的限制措施已經違反了20條德國憲法，侵犯憲法賦予國民的基本人權及自由，要求解除限制。

昨日大部分的示威遊行都相當和平，不過放眼望去，幾乎沒有人戴上口罩，也沒有保持社交距離，迫使警方以違反社交安全距離為由解散集會。另外，布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）前部分抗議人士開始丟擲石塊和水瓶，警方逮捕約200人。

除此之外，俄羅斯大使館外的抗議活動導致7名員警受傷，部分示威人士衝破國會大廈外的封鎖線，當天柏林警方一共逮捕約300名抗議分子。警方隨後在推特發布聲明，「很不幸，我們沒有其他選擇」，「所有先前的措施都未達到要求，未符合《傳染病保護法》的距離要求。」

值得注意的是，周六的抗議活動也有不少極右派極端分子的影子，甚至美國極右派陰謀論運動「匿名者Q」（QAnon）的相關人士也有參與。

德國自4月開始放鬆距離限制，不過28日，德國總理梅克爾（Angela Merkel）以及16個邦政府聯合祭出不戴口罩就開罰50歐元（約新台幣1,747元）的措施，同時禁止主要大型集會的命令將延續至明年。

德國是歐洲疫情控制最好的國家之一，目前約有24.2萬人感染新冠肺炎，約9,300人喪命。

(中時新聞網)