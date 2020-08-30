台中市南屯區大墩十一街與大觀路口發生一起貨車與汽車交通故，汽車撞的車頭全毀。（民眾提供／盧金足台中傳真）

很多處理好的雞鴨肉掉落在大馬路上，另一輛汽車不只車頭全毀，兩人在重大衝擊力下也分別受到輕傷。（民眾提供／盧金足台中傳真）

農曆七月普度，雞鴨鵝禽肉類等需求多，但30日凌晨在台中市南屯區大墩十一街與大觀路口發生一起貨車與汽車交通事故，汽車撞的車頭全毀，貨車在撞擊之下被撞的四腳朝天，宰殺好的雞鴨鵝散落在大馬路，駕駛貨車大清早要送貨給餐廳與市場的業者，擔心送貨受影響，損失恐達百萬，和同事緊急搶救沒有掉出來的肉品，警方檢測雙方駕駛人經酒測皆為零，未飲酒，肇事原因還要警方進一步調查。

今天凌晨四十八歲王姓男子，駕駛自小貨車沿大觀路由向上路往大墩十二街方向行駛，同時間，四十歲的張姓男子駕駛一輛白色汽車沿大墩十一街由惠中路往文心路方向行駛，兩車 路口交發生叉撞，撞擊力道太大，造成貨車撞翻，貨車四腳朝天，車上的雞鴨鵝禽肉散落四地。

很多處理好的雞鴨肉掉落在大馬路上，另一輛汽車不只車頭全毀，兩人在重大衝擊力下也分別受到輕傷，幸警消到場救援下脫困送醫。

為處理車禍現場，請來拖吊車吊起載滿雞鴨肉的貨車，可能因車內的貨品太重，拖吊車的鋼索還出現斷裂的驚險情況，貨車司機趕快將貨物卸下減少重量，農曆七月趕出貨，不料遇到車禍翻車，業者擔心影響中元節交貨。

警方初步分析肇事原因，疑為貨車未依規定讓車、小客車未依規定減速，車禍原因還要警方進一步調查。

(中時 )