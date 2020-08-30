漫威人氣電影《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼昨43歲大腸癌過世，引起全球影迷震撼！事實上，大腸癌從民國95年逐年攀升，大腸癌的發生人數統計至今已連續12年位居國人十大癌症第一名。衛福部更指出50歲以上的人，如果終生都不做大腸癌篩檢，罹患機率為7％，簡單來說，每15個人有一個人可能會罹患大腸癌。

9成腺瘤性瘜肉會變成大腸癌 大腸內視鏡檢查可揪出病灶

大腸癌約有90％是由腺瘤性瘜肉發展而成，安排大腸內視鏡檢查有機會找到大腸癌癌前病灶（腺瘤性瘜肉），檢查過程中並可同時切除，有效減少大腸癌的發生。

北投健康管理醫院梁程超副院長表示，在安排大腸鏡篩檢前需做好檢前作業「徹底清腸」，清腸是否徹底會直接影響到大腸鏡檢查效果。人體中的大腸原本是充滿糞便的狀態，檢前必須要將在大腸裡面的糞便清乾淨，尤其當清腸程度不理想時會直接影響腺瘤性瘜肉的偵測率，甚至是讓檢查白做了。

大腸鏡篩檢前 服用瀉劑及低渣飲食需做到

清腸的準備包含兩個動作：服用瀉劑及低渣飲食。服用瀉劑只需依照指示定時喝完搭配足夠的水即可；低渣飲食建議在檢前三天就必須開始進行，可減少食物經消化後在腸胃道留下殘渣，可以使清腸藥物的效果大增，以避免病灶因為糞便覆蓋而無法仔細觀察，同時也會使腸鏡的檢查過程更為順利。

低渣飲食怎麼吃？可用「咀嚼時間」辨別

要怎麼判斷挑選的食物是否為低渣飲食？梁程超指出，除纖維多的蔬果不要吃，還可以用「咀嚼時間」來辨別，需要咀嚼很久的就算是高渣，咀嚼較少的就算是低渣，像是蒸蛋、白吐司或是豆腐等。

此外，過油、太甜、太辣較刺激性的食物也要避開，要特別注意的是，像牛奶雖為液態好進食，但酪蛋白與胃酸形成的乳凝塊較難被消化，因此乳品與起司都在禁食項目；每餐食量也不要吃太飽，約5～7分飽就好。為了大腸鏡檢查有良好的偵測率必須要採取「低渣低纖」飲食，但與維護大腸健康的飲食相反。受檢者應在檢查完後，再依照醫師指示恢復健康的飲食。

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(中時新聞網)