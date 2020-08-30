明天是開學日，許多民眾開始準備口罩供孩子開學後使用，加上擔心秋冬新冠肺炎疫情再起，指揮中心也宣布8類場所務必戴口罩。屈臣氏、康是美今天上午11點開賣中衛口罩，屈臣氏是門市販售有9種顏色可選，康是美為網購有2種顏色，甚至有民眾為了搶買中衛口罩，昨天就搶先到屈臣氏夜排，信誓旦旦要買到特殊色口罩，各通路販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。

●屈臣氏

今天門市開賣9款中衛口罩，統一在早上10時30分發放號碼牌，11點開賣，當天中午12時前未結帳視同放棄，開賣顏色有酷黑迷彩、丹寧牛仔、月河藍、潮橘，一盒30片裝；月河藍（晨曦）、炫霓紫、酷黑、深丹寧、薰衣紫，一盒50片裝，售價260元至300元，每家門市配貨款式不同，一人限領一張號碼牌、限購一組，號碼牌遺失不補發。

●康是美

今天上午11點網購eShop開賣中衛口罩，款式有盒裝30入的黑+軍綠，以及5片裝的黑+古銅和薰衣紫，每人限購1組，詳情依網站為主。

●Yahoo購物中心

今天上午11點開賣匠心兒童3D立體醫用口罩S號藍色，1盒50入，售價340元。

●PChome24h

販售CAiRE艾可兒成人平面醫用口罩藍色，50片裝538元，以及環保媽媽兒童平面醫用口罩，50片裝，有綠、藍、黃、紫、粉，顏色隨機出貨，售價638元。台灣國際生醫兒童醫療口罩天藍色，50片裝加上75%酒精噴霧售價630元。

●蝦皮購物

蝦皮超市24h將在9月4日下午3點開賣中衛口罩，盒裝30片的月河藍（月夜），售價260元。

●Rakuten樂天市場

周二(9月1日)上午10時開賣「長欣生技醫用口罩」一組3盒，售價1149元，每個帳號僅限購1組。

(中時新聞網)