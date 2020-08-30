獨派人士郭志剛、林廷穎，2017年持乙炔噴槍，燒熔、切割陽明山國家公園辛亥光復樓前的蔣介石銅像後頸部，士林地院認定銅像正面未受損，仍可供人瞻仰面容，判2人無罪。但高院認為，郭、林確有毀損犯行，行為逾越言論自由，撤銷一審無罪判決，改判2人徒刑3月、2月，可易科罰金9萬、6萬元。可上訴。

郭、林2人被控於2017年6月14日晚間，持乙炔、鋁梯到陽明山國家公園光復樓前廣場，以燒熔、切割蔣介石銅像後頸部，士林地院以北市公園處不具告訴能力，判決公訴不受理。高院撤銷原判決發回士院，士院以銅像非公務員職務掌管物品，且正面未受損，仍可供人瞻仰面容，判決郭、林無罪。

檢方不服，再提上訴，高院審理時，郭辯稱此舉是行為藝術，促請社會支持轉型正義，行為具正當性，林則辯稱，郭僅讓銅像後頸部有細微痕跡，不成立毀損罪。

高院合議庭認為，本案北市公園處告訴合法，且銅像移除、改名或處理，權責屬促轉會，處置方式應由促轉會決定。郭、林自認表達對蔣介石統治歷史不滿，燒熔銅像頸部後方，亦與立法者透過促轉條例所欲彰顯之法秩序價值相違背。

合議庭強調，郭、林2人應循合法管道表達訴求，以現今媒體、網路科技之發達，自可將理念宣揚於眾，但2人欲捨此不為，以暴力方式恣意燒熔銅像後頸部，手段不理性、和平，難認多數人接受，已逾越言論自由，並減損銅像效用與價值，檢方上訴有理由，撤銷士院無罪判決，改判郭徒刑3月、林徒刑2月。

(中時 )