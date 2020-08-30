慶云事業股份有限公司涉及詐騙和吸金案爭議不斷，陳姓負責人夫妻也遭判刑，該公司在沉寂多時後，近日又重出江湖，派出多名業務躲藏在交友軟體，以「介紹工作」名義欺騙一些社會新鮮人，其中一名智能障礙的女子文文（化名），在不知情情況下被捏造薪資收入申請貸款，因而背上大筆卡債，母親收到催繳通知才知事態嚴重，如今欲哭無淚。

本刊調查，文文是輕度智能障礙者，父親在多年前離世，母親要負責照顧她與年邁病弱的祖母，祖母日前病逝，家中剩母女倆相依為命，母親靠著打零工與父親的勞退年金勉強過活，文文希望能賺錢分擔家計，卻因溝通障礙而在應徵時屢戰屢敗，去年底在交友軟體上認識慶云的張姓業務。

張男假意接近文文，取得其信任後又佯稱要介紹工作，騙她購買直銷保養品與生前契約，張男明知文文經濟和智能狀態不佳，還捏造在職證明與薪資收入，幫文文申請2張信用卡，先後刷了7萬多元得逞，文文連商品都沒摸到就背上卡債。

張男捏造薪資收入與在職證明，為文文申請2張信用卡，先後刷了7萬多元。（圖／陳柔瑜攝）

且張男不是直接刷公司產品，而是自己在蝦皮購物平台上當賣家，並用文文信用卡購買該平台上的名牌包包，藉此將錢洗了一圈最終回到口袋，張男還耳提面命，要求文文刪除2人對話，還不能與家人談及此事，涉世未深的文文則全部照辦。

文文母親被蒙在鼓裡多時，直至今年5月收到信用卡催繳通知才發現事態嚴重，她試圖與慶云溝通，希望能退費了結此事，慶云態度卻十分強硬，林姓處經理還強調「沒有違法、不可能退費」，文文母親欲哭無淚，無奈之下已提出告訴。

「7萬多元對其他人或許沒什麼，卻是我們母女救命的生活費。」文文母親難過表示，自己身體不好，零工收入也不穩定，每月都要省吃儉用才能度日，這筆錢恐會成為壓垮母女的最後一根稻草，她們如今活在擔心與焦慮中，希望相關單位能介入調查，別再有更多無辜民眾受害。

新北市議員劉美芳表示，如今又到了暑假求職季，社會新鮮人往往涉世未深，稍不注意便會落入有心人士的詐騙陷阱，她認為文文母女絕非個案，恐是目前的普遍現象，希望能用嚴厲法令嚇阻犯罪，並要求警方強力掃盪。

本刊撥打慶云北一營業處電話，發現其公司號碼已是空號，致電林姓處經理，通話者卻聲稱自己是處經理的妹妹，隨後掛斷電話。本刊詢問慶云總公司，總公司表示這是首度接獲相關投訴，公司也不贊成以此方式籌措資金，此行為也涉及犯罪，如查證屬實，將對被檢舉的業務員進行懲處。

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(中時新聞網)