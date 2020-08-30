慶云事業股份有限公司表面販售生前契約與禮儀服務，實際上卻以老鼠會方式經營，高價販售低成本骨灰罈，5年獲利近80億元。檢警調查發現，骨灰罈是「虛擬交易媒介」，許多會員還拿來插花、裝佛跳牆，檢警認定其會員獲利來自吸收下線，負責人陳慶雲、鄒淑芬夫婦則被判處各3年與2年徒刑。

據了解，慶云在2006年成立，主要販售生前契約、禮儀服務和骨灰罈，聲稱曾獲國際服務品保認證以及國家品質保證金像獎，主打誠信為本、永續經營服務理念，總部設於苗栗，在北中南東都設有營業處。

但檢警調查，該公司以老鼠會方式經營，將成本2000元的骨灰罈以4萬6000元販售，業務每拉1人入會還可獲得8000元獎金，還營造月賺百萬高收入形象吸引人心，全盛時期會員超過10萬人，還曾因違反公平交易法先後被裁罰7次、每次罰100到500萬元，

苗栗檢方在2014年10月大規模搜索，上門時，慶云正舉辦研習，還有督導購買200多萬元名車才剛交車，數百人看到檢調十分驚訝，卻對公司十分有信心，現場人員還不斷強調這裡是「窮人翻身的地方」，並嗆自己的月薪「一定比檢警多」。

檢警調查發現，骨灰罈只是「虛擬交易媒介」，目的在取得「經營權」後吸收其他會員，依制度與績效分得各種名目獎金，會員購買的骨灰罈多半用於插花、裝零錢，還有人拿來燉佛跳牆，認定慶云主要收入來自吸收下線，陳慶雲、鄒淑芬5年來獲利更高達79億元。

彰化地院一審時判陳慶雲、鄒淑芬2人無罪，但台中高分院2017年底二審時，認為2人行為明顯違反《多層次傳銷管理法》，判決2人各徒刑3年和2年，沒入犯罪所得並罰金5000萬元。

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(中時新聞網)