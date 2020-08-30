輕度智能障礙者文文（化名）聽信慶云公司業務話術而背上大筆卡債，如今欲哭無淚、四處求助，勝家國際法律事務所律師王家敏則提醒，民眾購買傳直銷前應詳閱條文，如事後反悔則該在期限內解約，而文文情況特殊，可主張契約無效，家屬也應去申請監護或輔助宣告，避免類似事情再次發生。

本刊調查，慶云張姓業務在交友軟體上認識文文，取得其信任後再佯裝介紹工作，捏造在職證明與薪資收入，以文文名義申辦2張信用卡，又到蝦皮網站當賣家，再用文文信用卡購買該平台上的名牌包包，將錢洗了一圈最終回到自己口袋，卻讓文文背上大筆卡債。

王家敏提到，張姓業務提供不正確在職證明，讓銀行誤以為文文有經濟能力而給予信用卡，再利用蝦皮購物先付款後分期的作法，讓銀行先支付大筆資金，此行為已涉犯詐欺和偽造文書等罪嫌。

「如果反悔，越快解約越好。」王家敏也建議，民眾購買多層次傳銷前應詳閱契約，如一時被業務話術洗腦，事後想要解約，依據《公平交易法》規定，消費者可在簽約的14天內以書面通知直銷公司解約，直銷公司則必須接受退貨和退費申請。

新北市議員劉美芳呼籲警方加強查緝，避免假直銷真詐騙集團橫行。（圖／陳柔瑜攝）

王家敏說，文文情況特殊，家屬發現時已超過解約期限，但她是智能障礙者，恐無法完整瞭解條約內容，建議家屬主張契約無效，更該盡快帶著醫院證明，向法院申請輔助或監護宣告，由監護人代為處理法律行為，也可避免文文在不知情狀況下涉及刑事案件，更加完整保護她的權益。

新北市議員劉美芳則認為案情並不單純，她強調，文文絕對不是個案，恐怕還有更多受害者在社會角落哭泣，呼籲警方對假直銷真詐騙集團加強查緝，遏止犯罪集團囂張橫行，讓犯嫌得到應有的懲罰。

本刊撥打慶云北一營業處電話，發現其公司號碼已是空號，致電林姓處經理，通話者卻聲稱自己是處經理的妹妹，隨後掛斷電話。本刊詢問慶云總公司，總公司表示這是首度接獲相關投訴，公司也不贊成以此方式籌措資金，此行為也涉及犯罪，如查證屬實，將對被檢舉的業務員進行懲處。

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(中時新聞網)