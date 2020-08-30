蔡英文總統28日宣布，即將開放美豬牛進口，消息一出，震驚台灣政壇，前韓市府團隊吳芳銘就表示，面對美豬等進口豬瓜分市場及面臨出口困境，他直言，這絕不是台灣豬農畜產業的「首戰即終戰」，而是首戰的開始。

國民黨立委許淑華日前指出，台灣人對於豬肉食品的依賴極深，根據2018年台灣養豬統計手冊顯示，國人消費最大宗是豬肉，國人每人每年吃豬肉36公斤左右，加上國人會食用豬內臟，因此肝病、腎病的高危險族群遠高於國際平均。一旦含瘦肉精美豬進口，不但對於國內養豬產業是一大衝擊，對於孩童健康影響更是一大隱憂。

吳芳銘今30日在臉書轉載他於《聯合報》投書表示，開放美豬是政治和貿易考量，如同過往農業和農民總是被政治貿易犧牲的宿命一樣，回首看從關稅暨貿易總協定到世界貿易組織、歐盟整合及各雙邊和多邊貿易協定，也是如此。

吳芳銘解釋，台灣今年成為非口蹄疫疫區，的確有利外銷，但要恢復榮景恐有疑慮。他建議，台灣的豬肉需建立「豬肉評價體系」並搭配「屠體交易體制」，才能接軌國際。台灣若沿襲舊法老路，面對美豬和進口豬肉瓜分市場及出口困境，絕不是豬農和豬產業的「首戰即終戰」，而是首戰的開始。

前高雄市政府農業局長 吳芳銘 臉書貼文。(翻攝自韓國瑜臉書)

(中時新聞網)