針對美豬、美牛將於明年元旦大舉攻台一事，金門縣長楊鎮浯今（30）日在臉書以「昨非不會變成今是」8字痛批蔡英文總統和民進黨立場反覆、變來變去，置國人健康於不顧。

楊鎮浯強調，他從擔任立委到地方行政首長，立場從來都很清楚，即堅持守護國人及金門鄉親健康，反對含瘦肉精（萊克多巴胺）的美國豬進口。

他表示，因為台灣人食用豬肉的習慣與西方不同，無論是西方人幾乎不吃，但極易累積瘦肉精殘餘的豬內臟，或是不易標示肉品來源的豬肉加工品（肉鬆、肉乾、香腸）等，都是國人餐桌上的日常，也因此聯合國食品法典委員會（Codex）豬肉瘦肉精殘留量為10ppb的標準，絕不該適用於台灣。

楊鎮浯並說明，豬農生計對台灣來說更是重中之重，進口美豬比美牛對台灣畜產業的衝擊更不知大了多少倍？他將要求衛生局針對瘦肉精禁止使用納入自治條例規範，並送議會審議。

他強調，如果民進黨政府執意要開放含瘦肉精的美豬，他也會基於確保鄉親食用健康，要求做到：1.美豬瘦肉精殘留標準只能比聯合國食品法典委員會（Codex）規定之10ppb更嚴格。2.確保產地標示清楚、正確。3.確保台灣本地豬農權益不會受損，且產業遭受衝擊也應由國家編列特別預算全額補貼。

(中時 )