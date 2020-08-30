芝加哥小熊隊日籍投手達比修有球感持續火燙！今（30）日對紅人隊雙重賽第1場先發6局，雖被敲7支安打，但送出8次三振、無四壞球，1分未失。終場小熊以3比0完封紅人，中止3連敗，達比修有拿下勝投，戰績6勝1敗，而且是6連勝，自責分率下降至1.47，並列大聯盟勝投王。

達比修有被擊出的安打不算少，但沒有保送，加上適時三振的能力夠強，總能化解危機，力保不失分。小熊隊只擊出4支安打，但火力集中，全部發揮得分效果，總共攻下3分，包括一壘手瑞佐的2支陽春全壘打，足夠幫助達比修有拿下勝投。負責關門的傑佛瑞斯守住第7局，獲得第4次救援成功。

此外，達比修有與紅人隊日籍同胞秋山翔吾對決3次，被擊出1支一壘安打，另外2次秋山也都上壘，1次是達比修有的守備失誤，1次是捕手妨礙打擊，紀錄上也算是捕手失誤。秋山之前已連續4場比賽、16打數無安打，狀況低迷，敲出這支安打後的打擊率上升至1成90。

(中時 )