55歲蔡先生為40年老菸槍，從事勞力工作，多年前發現罹患高血壓，但認為沒有症狀，便無服藥控制，日前突然感到胸悶、胸痛，以為吃止痛藥可緩解，卻遲不見效，直到劇痛難耐，前往當地醫院急診，竟確診為主動脈剝離，醫師建議立即轉院治療，經治療後，術後恢復良好。

主動脈剝離 發病後每小時增加百分之一的死亡率

亞洲大學附屬醫院心臟血管外科主任劉殷佐表示，患者發生胸痛當下，先前往鄰近醫院急診，經電腦斷層檢查確診為主動脈剝離，此症為致命性的心臟殺手，根據統計，患者發病後每小時即增加百分之一的死亡率，至少半數病人在病發後48小時內會死亡，因此當時兩院便聯繫緊急安排手術。

劉殷佐進一步指出，主動脈剝離是指主動脈內膜破裂後，血液從真腔（血液原本流動之處）進入假腔（因結構受傷而產生的裂縫處夾層），使得主動脈送到各器官的血流受到影響，就會產生缺血性症狀，往往導致腸缺血壞死、腦中風、急性腎衰竭、急性心衰竭，甚至死亡。

主動脈剝離5危險因子 喘不過氣、腹痛、腰痛要當心

主動脈剝離的危險因子包括未良好控制高血壓、抽菸導致動脈粥狀硬化、遺傳性疾病、主動脈瓣膜缺陷、高強度重量訓練或使用古柯鹼等。劉殷佐強調，一旦突然感到撕裂性的胸痛和上背痛，痛感延伸至脖子或下背，就有可能為主動脈剝離；此外，視主動脈剝離發生處不同，受影響的器官不同，若有喘不過氣、腹痛、腰痛、意識不清等症狀，也應懷疑為主動脈剝離所致。

劉殷佐提醒，若患有高血壓者，平時應控制血壓，有抽菸習慣也必須戒除，並維持適當體重，才能預防主動脈剝離悲劇發生。

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(中時新聞網)