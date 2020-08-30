台灣再爆輸出病例給大陸，上海衛健委今天公布昨日(29日)新增的境外移入確診中，又出現了台灣輸出病例，是一名在台生活的台灣人，8月27日自台灣出發抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為新冠肺炎確診病例，為兩周內第3例台人赴上海確診。

截至目前為止，台灣一共輸出3例確診到上海，前兩例分別為70多歲男性以及南部70多歲女性。日前指揮中心發言人莊人祥表示，70多歲男性8月14日自台灣前往上海，19日通報確診，在台匡列8位接觸者，核酸檢測與血清抗體皆為陰性，且該個案在上海期間(15日~19日)天天採檢，只在17日驗出陽性，其他天都是陰性。

另一名染疫的南部70多女性，8月15日出境到上海，入境時採檢為陰性後入住防疫旅館，21日出現喉嚨痛，隨後採檢出現陽性，23日起被送醫治療，她在台活動範圍以南部為主、獨居，目前已掌握33名接觸者，其中已有14位進行核酸檢測，都是陰性。

(中時新聞網)