新北市警察局長陳檡文代表新北市長侯友宜，到醫院探視陳之漢家屬。（中時資料照 賴佑維攝）

網紅「館長」陳之漢遭埋伏槍擊，坊間盛傳是因擋人財路，所以被開槍警告。知情人士分析，開槍射擊館長的23歲槍手劉承浩，沒有前科案底，加上染毒缺錢好控制，兩項條件十分符合黑道選擇「執行者」的條件。

館長陳之漢28日凌晨2點，在林口成吉思汗健身俱樂部旗艦店，遭到劉承浩埋伏槍擊，劉男連開3槍後逃逸，館長手臂及腿部中槍，更造成右大腿粉粹性骨折。林口長庚醫院指出，館長恢復狀態良好，29日早上換藥時還能開玩笑；

館長助理小宇29日晚間則在Youtube直播，播放館長報平安的錄音，影片中館長語氣虛弱說道，「很謝謝大家關心，現在身體比較虛弱，等恢復好一點，會再跟大家講話」。

雖劉男供稱因「性騷事件」對館長不滿才開槍，但外界普遍懷疑內情不單純，認為劉男極可能是黑道「執行者」。據自由時報報導，劉男曾吸食Ｋ他命、搖頭丸被查獲，但持有微量，僅獲行政裁罰，沒有前科案底，加上接近他的友人說，他「一直希望有一番作為」，種種條件，十分符合幫派對於「執行者」的設定。

道上傳聞，吸收劉男的是在三重有勢力的竹聯幫雷堂。據了解，雷堂及其分支「明仁會」以敢打敢殺著稱，近年不斷吸收年輕人入幫，甚至會仿效日本黑幫模式，將適合的新進小弟培訓成殺手，犯案時也擅長設置完美斷點，包括犯後立即投案、找律師打官司等，大哥總能安穩置身事外。

對於此案的種種傳聞，新北市警局刑警大隊長黃壬聰受訪時表示，警方目前調監視器確定行兇時是一人犯案，目前雖未發現有幕後主使或其他共犯，但不排除各種可能性，警方專案小組已針對各種可能動機積極釐清偵辦中。

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(中時新聞網)