針對美牛和美豬開放爭議，民進黨政治明星吳怡農今天表示，他個人支持這個政策，也覺得台灣要走向國際「是時候了」。前文化部長鄭麗君也表示，這是政府在一個全面的思考下，做的一個艱難的決定，她期待政府能與公眾深入溝通，她也相信，政府應該會有完整的配套。

由吳怡農發起的壯闊台灣聯盟今天舉辦夏季營隊，鄭麗君也擔任講師，吳怡農表示，感謝有這麼多人願意透過具體行動表達守護家園的意願。

鄭麗君則是肯定這個營隊非常最與眾不同的，因為，這個營隊在探討當今台灣以及來自人類社會所面對新型態的安全威脅和討論國安議題。

針對蔡英文總統宣布開放美豬、美牛引發的爭議，吳怡農表示，他個人是支持這個政策的，台灣要走向國際、國際貿易談判、願意跟國際標準接軌，「我覺得是時候了」，是時候透過科學依據具體的標準，來調整一下我們對彼此進口的項目。

鄭麗君則表示，五月卸任後，她現在已不是政府團隊的成員，不能夠代表政府來發言，但是她認為，政府做這個決定，是一個全面的思考，從國際經貿、產業、公衛，到農民，她相信這是有一個全面的思考下，做的一個艱難的決定。

她長期的信念就是期待社會參與對話，也相信政府應該會有完整的配套，且能夠落實執法，確保在每個面向上面能夠來回應民意，她也期待政府能夠來進行深入的社會公眾溝通，以及在公衛、產業各方面能有完整的配套。

對於外界質疑民進黨髮夾彎，吳怡農表示，他不清楚民進黨當時如何做出他們的決定，但是他覺得，現在的確是這個時候，我們需要把握機會，並做好把關、做好談判，要對台灣的實力有信心，把握每一次的機會，讓我們更可以接近國際社會跟國際貿易。

(中時 )