張姓男子去年路過北市夜店KLASH，見19歲戴姓女大學生醉倒路旁，強抱她招計程車載到西門町找旅館欲「撿屍」，沒想到找了2家旅館都客滿，仍想將她載到三重、新莊旅館，幸經同學報警協尋，警方調閱監視器發現張搭計程車前往新莊，通知運將載張男到派出所，救回戴女。台北地院依妨害自由罪判張徒刑8月，緩刑3年，須提供100小時義務勞務，另接受9小時法治教育。

判決指出，去年8月18日凌晨2時50分，張男在北市信義區KLASH夜店前，見戴姓女大生酒醉在夜店大門嘔吐，戴女的林姓同學在旁陪伴，張男上前與林男攀談，5分鐘後林男見戴女嘔吐，進入KLASH夜店拿取衛生紙時，張男趁機抱走戴女叫計程車離開。

張帶戴女到西門町找旅館投宿，沒想到找了2家旅館都客滿，但張不死心，再叫另部計程車，要運將載至新北市三重區、新莊區多家汽車旅館尋求投宿。由於林男發現戴女失蹤，報警協尋，警方沿路調閱監視器畫面，3小時後找到張男搭乘的第2部計程車，並聯絡運將，將張男載至附近派出所。運將告知車上張男後，在張男同意下，前往新莊警分局新莊派出所自首。

檢方懷疑，張男抱走戴女的目的是為了撿屍性侵，依略誘未滿20歲女子性交未遂罪、乘機性交未遂罪、妨害自由罪起訴張男，但北院認為張男只構成妨害自由罪，不構成略誘性侵、乘機性交未遂罪，加上張男認罪，被害人同意給予緩刑，判處張徒刑8月，緩刑3年，須提供100小時義務勞務，另接受9小時法治教育。

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(中時 )