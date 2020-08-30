吳怡農與鄭麗君兩位民進黨被看好的台北市長人選今天同台，外界關切參選意願，鄭麗君表示，她對下一步目前還沒有任何的規劃。吳怡農則明確表示，兩年後他會盡全力輔選，但他本人不會選市長。

民進黨政治明星吳怡農和前文化部長鄭麗君受年輕族群歡迎，外界看好兩人是參選下屆台北市長人選。

鄭麗君今天出席壯闊台灣夏令營時，稱讚吳怡農，能夠關切很少人關注的國安領域，「我想是怡農跟其他人非常不一樣的地方」，即便這是很少有人願意正面面對的問題，但卻是他堅持關注的議題。

媒體詢問是否會參選台北市長，鄭麗君表示，她五月卸任文化部長之後，現在就是專心陪伴孩子、下禮拜要開學了，她很珍惜這段暑假期間難得的回憶，她都帶孩子到大自然野放，也好像要野放自己，沉澱思考，「我蠻珍惜這樣的階段」。

至於她的下一步，她覺得與其談個人下一步要如何？應該大家一起來想台灣的下一步，所以她也會把握這段時間，把她三十年來從學運到社運、智庫、在野黨立委跟兩次執政的經驗，做一些思考上的整理，「所以目前沒有任何的規劃」。

吳怡農則表示，任何人想要選台灣首都的市長，都需要經過選民的檢驗，他也相信民進黨內部的機制會推出一個最有競爭力、最好的候選人，兩年後，他也會盡全力輔選，他也強調，他不會選市長，並肯定鄭麗君長期以來在公共領域努力的付出，「相信大家是有目共睹的」，對鄭接下來的規劃「我都會支持」。

鄭麗君則強調，很多人對吳怡農「是有期待的」，她也真心希望民進黨不管每一位同志，在哪個位置上都能夠全力以赴來實現自己的理想。每個人懷抱理想，參與這個政黨，這個政黨就會更有理想。所以比較重要的還是說，大家來討論台灣社會的下一步、城市發展的下一步，這都比討論哪一個個人來得重要。

(中時新聞網)