演員游小白以《我可能不會愛你》出道，近十年在演藝圈打拚演出《你照亮我星球》、《哇！陳怡君》、《遺憾拼圖》、《動物系戀人啊》等多部電視劇，近期則固定在《女兵日記》系列劇中飾演鄭光興，他靠著八點檔穩定演出賺進不少酬勞，想著將收入拿來投資台東百萬元的土地卻險些遭詐騙十萬元，他說：「地主還說認識鯰魚哥（林建予）和《女力》導演，我才想說應該沒問題！」

游小白在《女兵日記》系列中飾演鄭光興，很有「笑」果的他堪稱最佳綠葉。（圖／翻攝自臉書）

才35歲的游小白已想好退休後要到台東養老，因此常到台東看土地，後來結識一位自稱有很多都蘭土地的大地主，對方帶著游小白看了不少靠海土地，每一塊開價290萬至500萬不等，但該地區的價碼應落在700萬到一千萬元，而游小白看中一塊約400坪的地，對方原先開價480萬，後又答應降價至300萬，讓他直呼賺到。

《女兵日記》系列電視劇的演員們都培養出好感情。（圖／翻攝自臉書）

雙方除了聊得開心，對方也表示認識和游小白同劇組的鯰魚哥（林建予）和《女力》的導演，因此游小白不疑有他，直到對方要求先給10萬元，還說「這是政府規定的」，更催促游小白趕緊簽約，因為同個月份就有30幾組客人來看地，本來想先簽約的游小白詢問鯰魚哥後才發現雙方根本就不認識，因此他才有了戒心。

《女兵日記》系列電視劇的演員們都培養出好感情。（圖／翻攝自臉書）

游小白的房仲朋友聽聞後也教他「要跟地主提議找雙代書，然後錢放履約帳戶，等成交再領出來，如果地主答應代表沒問題，如果不要就要小心」，他苦笑說：「後來我就跟地主這樣說，然後地主就再也沒有理我了。」所幸他沒有任何損失，同時也呼籲大家投資要謹慎。

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游小白出道十年存下頭期款準備在台東買地置產。（圖／翻攝自臉書）

(中時新聞網)