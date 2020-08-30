新冠肺炎疫情橫掃全球，波士頓學院國際高等教育中心的報告顯示，今年4月起，全球有170國大學等高等教育機構關閉，超過2.2億學生因疫情受到影響，占全球總人口13％。專家建議學生，透過「Gap Year」（間隔年）來取代今年的留學計畫，更有利於下一年申請到更好、更適合的學校。

根據台灣教育部統計，去年台灣出國留學生共有7.1萬人，其中新冠肺炎疫情嚴重的美國有2.3萬，歐洲則有9000多人。美國長期以來是台灣學生的首選，根據研調單位Statista 2018／2019 數據顯示，台灣學生數占美國外籍生排名第七，低於韓生、多於日生。

紅序國際教育台灣總經理黃郁茹指出：「以往台灣學生，近98％選擇申請美國大學，2％申請英國與等地。今年受疫情影響，學生除了將主力依然放在美國頂尖大學外，另外約有1／3的人也額外申請加拿大、歐洲、澳洲等國家的學校，為自己在疫情與政策多變的情況下多設保障。不變的是美國頂尖大學依然為台灣學生心中嚮往的目標。」

疫情不斷升溫，海外大學招生與新生申請入學政策也受到波及，諸多國際考試如SAT、ACT、相關課程面臨被取消或延後的情況，海外多數大學紛紛調整授課方式至多元線上教學。其他如簽證、班機、疫情反覆等因素更使得學生和家長把目光轉向「Gap Year」（間隔年）。

Gap Year通常為高中或大學畢業後，未直接繼續學業或入職場前間隔的一年，許多學生利用此段時間重新規劃方向並設立目標，例如自行研發APP、建立自我品牌、擬定研究計畫、新創事業、與同好成立非營利組織活動、發起社區活動等，思考各種方式與社會連結。

紅序國際教育建議學生考慮以「Gap Year」（間隔年）來取代今年既有的留學計畫，透過在地實習、研究計畫、自我興趣與技能發展，重整並沉潛，除有助釐清未來目標，更有利下一年申請到更好的學校。

(中時 )