香港新冠肺炎全民檢測29日開放上網登記，有人擔心普篩恐會如普選般造成群聚效益，不利疫情控制。港府發言人昨晚回應稱，選舉和普及社區檢測兩者性質不同，普篩會推行7至14日，與一天完成的選舉投票並不相同。

港府發言人指出，有媒體報導指出公務員事務局局長聶德權，未針對回應為何香港能夠進行社區核酸檢測計劃，而卻延遲原本舉行的立法會選舉，公務員事務局發言人強調，聶德權近期已多次表示，檢測計劃和選舉兩者並不能相提並論。

港府發言人另外指出，聶德權28日表示，香港特首日前已公告選舉延期並交代明確理由，目前疫情嚴峻，為了保障公共安全和健康，並同時確保選舉公開且公平的進行。另外港府已指出社區核酸檢測計劃本身是防疫工作的其中一項重要措施，而檢測計劃會進行7到14日，與選舉投票僅在一天之內完成並不相同；況且社區核酸檢測計劃是採取網上預約登記安排，可有效分散在檢測中心的人群聚集或者排隊的情況。港府發言人強調，普及社區檢測計劃目的是要找出在社區中新冠病毒的隱形患者，切斷傳播鏈。呼籲民眾踴躍參與檢測計劃。

(中時 )