宋慧喬近照消瘦不少。(圖／翻攝自IG)

南韓女神宋慧喬揮單後人氣不減，代言一個接一個，逆齡生長美貌，完全不像要邁入39歲，不過近日她的近照，卻引起網友熱議，認為她怎麼變得憔悴暴瘦了。

宋慧喬好友近日在IG公開兩人合照，但不知道是因為照片呈現黑白色調，或是宋慧喬是素顏的狀態，雖然她露出燦爛笑容，但看上去略為憔悴，網友也留言表示她太瘦了，要她不要再瘦了，但不少粉絲仍很開心能看到她的近照，直呼她的狀態還是維持很好。

宋慧喬去年和宋仲基離婚後，沉寂了一段時間，雖然沒有戲劇新作品，但代言活動依舊滿檔，而她在廣告中常呈現青春少女狀態，加上玲瓏有緻身材，揮單後越來越年輕，完全是逆生長。

而單身的她，感情世界也是外界關注重點，日前頻傳和前男友玄彬復合，不過遭到兩人否認，她也在雜誌專訪時，聊到自己感情觀，有感而發說目前最珍貴的是親情與友情，最可貴的就是在一段關係中感到平等、信任及全心全意，一席話似乎透露當初離婚關鍵。

(中時新聞網)