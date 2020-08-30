「里山禾樂」燈區的樹的告白，石的應答。（農業局提供／陳淑娥台中傳真）

「里山禾樂」燈區的纍纍樹光。（農業局提供／陳淑娥台中傳真）

「里山禾樂」燈區的森光霧果-夜間。（農業局提供／陳淑娥台中傳真）

2020台灣燈會在台中圓滿落幕，由台中市農業局規劃的「里山禾樂」燈區，更榮獲德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award）2020年品牌暨傳達設計獎（空間傳達組）。農業局表示，「里山禾樂」燈區結合地景與藝術，傳達尊重自然、環境永續理念，感謝國際肯定，希望讓世界看見台灣、看見台中。

「里山禾樂」燈區以人與自然共生的里山精神，結合台灣地理脈絡，自山脈到樹林，透過巨觀、陵線、八面、行曲、聚合、交疊及饗宴等形式，創造出地景與藝術美學，為農業局委託定泳文創有限公司進行規劃設計，邀請建築師、藝術家、工藝家等不同領域專家創作。

策展規劃跳脫過去傳統燈籠模式，以尊重自然、環境永續為主題，首度以建築策展模式，配合自然語言，並結合藝術，以木構造為基礎進行設計，因此這項藝術裝置在燈會結束後，可以完全拆裝與回收，讓大地休養生息。

農業局指出，「里山禾樂」燈區在各方的跨界合作下，利用地景美學呼應自然生態，榮獲德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award）2020年品牌暨傳達設計獎（空間傳達組），這次的國際獲獎，更是用軟實力讓世界看見台灣、看見台中，希望藉此喚醒更多人對環境的重視。

(中時 )