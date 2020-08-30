總統蔡英文28日宣布，開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，引起反彈聲浪。對此，前外交官、時代力量媒體創意部主任劉仕傑認為，關於美豬進口，爭執對人體有沒有害意義不大，且不可能一天吃33片排骨，但對於「時空不同」這句話很有感觸，也提到駐美代表蕭美琴上任不久，就已完成2大任務。

劉仕傑在臉書表示，藍營當然會拿過去民進黨在野時的說法回打，這也提醒我們，在野時政治攻防不要把話說死，否則有朝一日有機會執政，面對老美壓力時反而自綁手腳，但2020年的國際情勢，跟2012年早有不同。

劉仕傑指出，當時大陸國力日漸上升，與美國逐漸形成兩強爭鋒態勢，有誰能想到今日的大陸面臨內憂外患，包括一胎化政策導致人口紅利消失、經濟成長率逐年調低、香港逃犯條例、新冠肺炎、中美貿易大戰等，如果不趁這時候美國與大陸關係進入低盪的當口，釋出善意拉近與美國的關係，那才叫缺乏外交的戰略。

劉仕傑說，也不用天真以為開放後就能跟美國簽署FTA，如果能拿來作為重啟台美TIFA的配套說詞，其實就已經是外交上的加分了，「先有TIFA，再求FTA，以及更大的區域經濟整合」。先前劉仕傑就曾提到，當駐美代表處增設農業組時，代表美豬議題早晚要談，如今看起來，這項發展順理成章。

另外，蕭美琴上任才短短一個月，已完成美國衛生部長訪台、美豬進口2項艱鉅任務。劉仕傑表示，可見小英總統對她的充分授權及高度信任，這一點值得國人肯定，未來台灣的對美工作步調，預料將會走得越來越快。

(中時新聞網)