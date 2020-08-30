就連找尋新任總教練，籃網總管馬克斯都需先聽取球員意見，這也太扯了吧！根據《紐約郵報》記者路易斯30日報導，馬克斯坦承在找尋新主帥過程當中，會先聽取杜蘭特、厄文兩大球星意見，甚至連狄安卓喬丹、丁維迪與利佛特等球員也會問。

「如果我們在做這些關鍵決定的過程，不讓這些關鍵球員參與進來，這不是非常聰明的做法，」馬克斯說，「不僅是杜蘭特和厄文，就連其他球員，我也會聽取他們意見，看看他們需要怎樣的領導者或教練，到目前為止，他們都很坦誠。」

也難怪馬克斯在挑選新主帥時如此小心翼翼，畢竟先前謠傳籃網開除前總教練艾金生，就是因為厄文和杜蘭特跟球隊高層表達不滿情緒，主要是艾金生不讓兩大球星的好友狄安卓喬丹先發上場，而是改用小將賈瑞特艾倫上場磨練經驗為主。

根據路易斯爆料，目前籃網新任總教練人選不少，除了暫代兵符且摘7勝3敗的沃恩，快艇助教泰隆盧、湖人助教奇德、馬刺總教練帕波維奇、球評傑夫范岡迪、前勇士教練馬克傑克生等人都在考慮名單中，看來馬克斯必須好好思考一下了！

(中時 )